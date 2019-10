Bandido que usava arma falsa em assaltos no Centro de Osasco é preso pela ROMU

Bandido que usava arma falsa em assaltos no Centro de Osasco é...

Agentes da Ronda Ostensiva (ROMU) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco prenderam um criminoso que usava uma arma falsa em assaltos na região central da cidade.

O ladrão foi preso na noite de quinta-feira (24), por volta das 20h30, na rua André Rovai. Os guardas suspeitaram do homem e o abordaram. Com ele, foi localizado um simulacro de arma de fogo e pertences roubados de vítimas que ele havia feito no dia.

O bandido acabou confessando que cometia assaltos na região central de Osasco usando a arma falsa nos crimes. Os guardas fizeram uma busca pelos arredores e acabaram localizando uma das vítimas, que reconheceu o criminoso, que foi conduzido a DP.