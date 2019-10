A Promoção “Rodando pelo Brasil”, do Vinho Dom Bosco, teve um morador de Cotia entre os ganhadores.

Adilson Mendes, morador de Cotia, levou uma das motos 0km da promoção, no valor de R$ 9 mil, no sorteio realizado no dia 19 de outubro, com base na extração da Loteria Federal.