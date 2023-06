StarCup arrecada 10 toneladas de alimentos e mais de 1000 agasalhos em Osasco

A StarCup, competição esportiva beneficente realizada em Osasco no último sábado (17) arrecadou cerca de 10 toneladas de alimento e mais de 1000 agasalhos que foram doados ao Fundo Social de Solidariedade.

O evento reuniu jogadores, artistas, influenciadores e figuras públicas no Estádio José Liberatti, no Rochdale, o que atraiu mais de 10 mil pessoas. Participaram da atividade Marcelinho Carioca, Marcos Assunção, Zé Love, Dr. Viotto, Gabb MC, Cerol, Meia Trocada, Manoel Gomes (Caneta Azul), Habdalla, Marcelo Silva, Gilmar, Henry Japa, Racha, Iman Ali Dib, Menor MR, Dr. Marra, Abracadibre, Jukanalha, Lucaneta, Carro de Luxo, Bruno Tatuapé Conceito, Felipe Franco, sósias dos principais jogadores do mundo, entre outros convidados, como o prefeito de Osasco, Rogério Lins.

A partida terminou com uma vitória de 10 x 08 para a equipe dos amigos de Falcão contra o Love Funk, liderada pelo Rato.

Além da exigência de doação de alimentos ou um agasalho/cobertor para entrada no evento, várias ações sociais foram realizadas. Diversos projetos e ONGs estiveram presentes, e mais de 2.000 crianças de projetos sociais participaram do jogo, juntamente com a seleção Brasileira de Síndrome de Down.

“O StarCup alcançou seu principal objetivo de arrecadar doações para famílias necessitadas da cidade de Osasco. Esta é uma excelente oportunidade para ajudar aqueles que precisam e, ao mesmo tempo, desfrutar de um grande evento esportivo”, explicaram os organizadores do evento, Guilherme Barros, Bruno Zarif, Tiago Granito e Xandy Fernandes.