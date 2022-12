Superliga: com novo uniforme, Vôlei Osasco vence o Barueri em casa

As jogadoras do Osasco São Cristóvão Saúde vestiram roupa nova para reencontrar sua torcida após três partidas fora de casa na Superliga. A equipe do técnico Luizomar apresentou o novo uniforme na noite de sexta-feira (9), no ginásio José Liberatti, com vitória sobre Barueri por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 26/24 e 25/20, em 1h30min.

Com 18 acertos, a polonesa Mali Smarzek foi a maior pontuadora da partida, porém, a líbero Natinha foi eleita a melhor em quadra. “Fico muito feliz com o reconhecimento, mas muito mais feliz pelo nosso jogo coletivo e por termos conseguido a vitória diante da nossa torcida, especialmente porque vínhamos de um resultado ruim contra o Praia”, disse a ganhadora do troféu VivaVôlei.

Jogaram e marcaram para o Osasco São Cristóvão Saúde: Kenya (3), Mali Smarzek (18), Adenizia (5), Fabiana (8), Micaya (12), Glayce (13) e a líbero Natinha. Técnico: Luizomar de Moura. Entraram: Tifanny (3), Giovana(1), Drussyla.

Jogaram e marcaram para Barueri: Carol Leite, Paquiardi (9), Diana (9), Maiara (7), Larissa (5), Mari Paraíba (9) e a líbero Paulina. Técnico Wagão. Entraram: Ana Lopes, Gabriela.

SUPERLIGA 2022/23 – Primeiro Turno

28/10 – Sesc Flamengo 2 x 3 Osasco São Cristóvão Saúde – Rio de Janeiro

04/11 – Osasco São Cristóvão Saúde 1 x 3 Sesi Bauru – Osasco

10/11 – Pinheiros 1 x 3 Osasco São Cristóvão Saúde – São Paulo

15/11 – Osasco São Cristóvão Saúde 3 x 1 Minas Tênis Clube – Osasco

18/11 – São Caetano 2 x 3 Osasco São Cristóvão Saúde – São Caetano

29/11 – Abel Moda Vôlei 0 x 3 Osasco São Cristóvão Saúde – Brusque

03/12 – Praia Clube 3 x 0 Osasco São Cristóvão Saúde – Uberlândia

09/12 – Osasco São Cristóvão Saúde 3 x 0 Barueri – Osasco

15/12 – 20h – Maringá x Osasco São Cristóvão Saúde – Maringá

20/12 – 19h – Fluminense x Osasco São Cristóvão Saúde – Rio de Janeiro (SporTV)

10/01 – 21h30 – Osasco São Cristóvão Saúde x Brasilia – Osasco (Sportv)