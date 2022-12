Especialista explica como escolher o valor de investimento para uma franquia

Existem diferentes aspectos que são necessários observar ao adquirir uma franquia, desde o setor de atuação, até a marca a qual se associar, se já é conhecida ou não e, principalmente, o valor de investimento.

O financeiro é muito importante, uma vez que existem centenas de franquias disponíveis no mercado, com valores de R$ 3 mil até R$ 5 milhões, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). Com essa quantidade de opções disponíveis, muitas pessoas podem ter dúvida em conseguir filtrar as melhores opções, com base primeiramente no capital disponível para o investimento.

“Vamos supor que, se uma pessoa tem R$ 50 mil, não necessariamente é aconselhável gastar todo o dinheiro. É sempre bom deixar uma sobra contando com o período de maturação do negócio. Este período pode ser de quatro a seis meses, mais ou menos, e corresponde ao tempo que o franqueado começa a aprender na prática sobre o negócio, a região em que está inserido e qual seu público-alvo”, explica Eduardo Santinoni, sócio fundador da Y Consultoria e especialista em implantação OKR e desenvolvimento, aprimoramento e formatação de franquias.

O especialista diz que não há um número mágico para fazer essa conta, mas aconselha que o franqueador pense em seus gastos por até seis meses, sem passar aperto e sem prejudicar o crescimento da unidade. “Tudo depende do valor que o investidor tem disponível. Há uma diferença entre R$ 500 mil e R$ 50 mil. Quanto maior o valor disponível, é possível pensar em uma franquia que corresponde a 70% a 80% do capital. Já quando pensamos em uma franquia mais barata, como a de R$ 50 mil, o ideal é buscar uma marca de R$ 25 mil a R$ 30mil”, completa Eduardo.

Outro ponto importante é, caso o investidor não tenha experiência em gerir financeiramente um negócio, procurar franquias mais estruturadas, que poderão dar suporte direto e constante para o franqueado, desde o começo até o amadurecimento da gerência e do negócio.

“Pode parecer conservador, e de fato é, mas é necessário que o franqueado tenha essa reserva até que o negócio comece a dar lucro. Conseguir passar por esse período de maturação com tranquilidade é essencial para conseguir resultados sem prejudicar a tomada de decisão”, finaliza o especialista.