SuperShopping Osasco funciona em horário especial no feriado de Osasco

Nesta terça-feira (13), Dia de Santo Antônio, padroeiro de Osasco, o SuperShopping terá horário de funcionamento especial: das 14h às 20h, com abertura facultativa das lojas. Já a praça de alimentação funciona das 12h às 22h.

O empreendimento convida o público para aproveitar o feriado de Osasco para se divertir. As crianças soltam a imaginação na nova atração do shopping center, Circus, localizada no 2º Piso, e passeiam com os carrinhos motorizados da Fun Kids Toys, no mesmo andar.

O passeio fica ainda mais completo com a exposição ExpoJazz e os melhores filmes da agenda Kinoplex Osasco, como A Pequena Sereia, Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, Velozes e Furiosos 10 e Guardiões da Galáxia – Volume 3.

O almoço com a turma está garantido com as delícias gastronômicas do empreendimento, como Coco Bambu, Outback, Pecorino, localizados no 2º Piso, e Gendai, Divino Fogão, Mania de Churrasco, Empório de Comidas e Vivenda do Camarão na praça de alimentação.