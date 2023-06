Suspeito usa boneco e foto de vítimas para acessar contas bancárias e fazer empréstimos em Barueri

Um homem de 34 anos é suspeito de usar um boneco e foto de documentos de vítimas para burlar o sistema de reconhecimento facial de aplicativos e ter acesso a contas bancárias, em Barueri. Uma operação da Polícia Civil apreendeu, na sexta-feira (16), documentos, fotos dos rostos das vítimas, o tronco de um manequim, 17 máquinas de cartão, entre outros itens.

De acordo com a polícia, o suspeito conseguia acessar o aplicativo do banco por meio do reconhecimento facial para fazer empréstimos em nome das vítimas. “O cara pega a foto do documento, coloca no boneco, monta o reconhecimento facial, abre conta no banco, faz empréstimo, faz o diabo”, diz um dos agentes, em vídeo gravado durante a operação.

Também foram encontradas munições e um aparelho celular no local, que passará por perícia. O caso foi registrado na Delegacia de Barueri e as investigações prosseguem para que o suspeito seja localizado.

