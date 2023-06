Alckmin diz que “Barueri é um exemplo para o Brasil”

O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, teceu elogios a Barueri durante visita ao município, na manhã deste sábado (17). “Essa cidade é o orgulho de São Paulo e um exemplo para o Brasil de qualidade de vida e de boa gestão”, declarou, no encontro de lideranças do PSB realizado na Praça das Artes.

Alckmin celebrou ainda a chegada de Furlan ao PSB. “Nós ficamos felizes de ter hoje a filiação de um homem público forjado no povo, que foi eleito vereador, presidente da Câmara, fruto do povo. Não é filho da herança política. Nasceu com o povo”, completou o vice-presidente.

Durante o evento, o ministro de Portos de Aeroportos, Márcio França, disse que se refere a Barueri como “um modelo de governo”. “Tem cidade que é rica, mas que a pessoa não sabe governar. Diferente de Barueri, que a cidade é rica e o Furlan sabe governar”, pontuou. “E para nós é muito importante ter pessoas de coragem como ele com a gente”, finalizou o ministro de Lula.

