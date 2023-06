Em Barueri, Furlan assina filiação ao PSB e reforça apoio ao governo Lula

Na manhã deste sábado (17), o prefeito de Barueri, Rubens Furlan, assinou a ficha de filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), durante encontro de lideranças da legenda realizado na Praça das Artes. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, também participaram do evento.

publicidade

No encontro, Furlan reforçou o principal motivo pelo qual decidiu apoiar a chapa Lula-Alckmin nas eleições de 2022. “Escolhi [o Lula] porque achei que era o melhor para o nosso país. E, mais do que isso, tem um homem que eu conheço há muitos anos e que pode dar o equilíbrio necessário para qualquer governo”, declarou em menção a Alckmin.

Furlan falou também das expectativas sobre o governo Lula e que está “percebendo que a economia do país está dando sinais de recuperação”. “Essa é a oportunidade que ele [o presidente] tem para deixar o maior legado que um brasileiro deixou para o povo e ele vai fazer isso”, completou.

publicidade

Possível candidatura ao governo de São Paulo

O prefeito de Barueri afirmou que a mudança de partido nada tem a ver com interesse político pessoal. “O dia que eu deixar a Prefeitura, dificilmente vão me convencer para uma candidatura porque eu vou entender que a minha missão estará cumprida. Mas eu não perco o interesse no bem-estar social do nosso povo”, disse.

“Só divirjo dele quando diz que não tem pretensão [de concorrer a nova candidatura]. Ele não tem, mas o povo tem”, declarou Geraldo Alckmin, que comemorou a chegada de Furlan ao PSDB e enalteceu sua trajetória política. “Nós ficamos felizes de ter hoje a filiação de um homem público forjado no povo, que foi eleito vereador, presidente da Câmara, fruto do povo. Não é filho da herança política. Nasceu com o povo”, completou.

publicidade

Furlan Filho relembrou a viagem que fez a Brasília ao lado do pai, em abril. Na ocasião, ele cita ter escutado elogios a respeito de Rubens Furlan que o motivaram. “Aqueles elogios retratam exatamente a sua história, pai. Sua história de luta em defesa das pessoas, da democracia, e que esteve em cheque. E me encheu de esperança porque sei que em breve teremos novidades. Quem sabe uma candidatura majoritária no estado de São Paulo”, finalizou.