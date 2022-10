Tarcísio e Haddad vão disputar o segundo turno em São Paulo

Com quase 97% das urnas apuradas até às 20h46 deste domingo (2), está confirmado o segundo turno na disputa pelo governo de São Paulo entre os candidatos Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT).

publicidade

Tarcísio sai na frente da preferência dos eleitores com 42,43% dos votos, contra 35,60% de Haddad. O terceiro na disputa ao governo paulista é Rodrigo Garcia (PSDB) que obteve 18,40% dos votos.

A disputa entre Tarcísio e Haddad no segundo turno termina com a hegemonia de quase três décadas do PSDB no governo do Estado de São Paulo.

publicidade

O segundo turno das eleições será realizado em 30 de outubro.