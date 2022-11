TEATRO: “Palhaço de La Mancha” é a atração desse domingo no Parque Chico Mendes

Nesse domingo (13), às 16h, o “Varandão” do Parque Chico Mendes, em Osasco, será palco do segundo espetáculo da temporada de novembro do projeto Diversão em Cena em Osasco, com o espetáculo “Palhaço de La Mancha”.

A apresentação, do Grupo Cacompanhia, é inspirada na obra literária Dom Quixote, mas encenada com “palhaços”. Das páginas de Miguel de Cervantes para o picadeiro, a trupe conta a história do Cavaleiro da Triste Figura, que se aventura entre gigantes e moinhos, apresentando as loucuras de Dom Quixote.

Promovido pela Belgo Bekaert Arames, o espetáculo “Palhaço de La Mancha” integra o programa Diversão em Cena, que tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura. A iniciativa é viabilizada com o patrocínio da Fundação ArcelorMittal, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de São Paulo

A entrada é gratuita e o Parque Chico Mendes fica na Rua Lázaro Suave, 15, no City Bussocaba.