O Barueri Vôlei, que ainda não venceu nessa edição da Superliga de Vôlei Feminino, enfrenta o Sesc Rio de Janeiro nessa sexta-feira (11) na casa das adversárias.

As atletas treinadas por Bernardinho jogam contra as comandadas por José Roberto Guimarães a partir das 21h no Tijuca Tênis Clube com transmissão pelo Canal Vôlei Brasil (pay per view) e Sportv 2.