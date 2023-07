Traficante é preso em Osasco com mais de 1 tonelada de drogas

A Polícia Civil da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) do litoral paulista prendeu um homem de 36 anos por tráfico de drogas, em Osasco. A apreensão aconteceu na última quinta-feira (29), no bairro Santa Maria.

O suspeito foi flagrado dentro de um galpão de reciclagem, na Estrada das Margaridas, onde foram localizados mais de uma tonelada de maconha e mais de 50 quilos de cocaína. Segundo as investigações, os entorpecentes seriam destinados ao litoral sul de São Paulo.

As equipes chegaram ao local após monitorarem o veículo utilizado pelo suspeito. Segundo a polícia, as substâncias ilegais iriam abastecer o tráfico de drogas na região da Baixada Santista.

No galpão, os policiais apreenderam também cinco veículos que seriam usados no esquema. Outro homem que estava no galpão conseguiu fugir, mas já foi identificado e teve a prisão preventiva solicitada.