Três pessoas são presas no pátio de trens de Presidente Altino com instrumentos de corte

Três pessoas são presas no pátio de trens de Presidente Altino com...

Segundo a Viamobilidade, concessionária responsável pela operação dos trens na região, na madrugada desta segunda-feira (10), 3 pessoas foram presas no Pátio Presidente Altino. Dois indivíduos estavam dentro do pátio e um dava cobertura pelo lado de fora.

Os três portavam ferramentas específicas de corte e foram conduzidas para o 5º DP de Osasco.

A empresa considerou o ataque “uma ação deliberada com o objetivo de prejudicar a operação e a segurança do sistema, o que acaba, consequentemente, gerando danos a milhares de pessoas que dependem do transporte público”.

Ainda de acordo com a concessionária, vários ataques semelhantes (corte de fibras e cabos) ocorreram no último mês nas proximidades das estações Engenheiro Cardoso e Presidente Altino.