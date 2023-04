Inscrições abertas em aulas de tênis para crianças e jovens de Carapicuíba

Estão abertas as inscrições para aulas de tênis oferecidas pelo projeto “Bola Dentro” em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba. A atividade é destinada a crianças e jovens com idade entre 7 e 18 anos.

publicidade

As aulas gratuitas serão ministradas no Parque Gabriel Chucre, na região central da cidade. Para fazer a inscrição é necessário apresentar RG, comprovante de endereço e declaração escolar.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 95156-0489.

publicidade