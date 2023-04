Com Pedro Bial, novo “Linha Direta” ganha data de estreia na Globo

O programa “Linha Direta” está de volta à grade da TV Globo e ganhou data de estreia. Reformulado e sob o comando do apresentador Pedro Bial, a atração será exibida a partir de 4 de maio, nas noites de quinta-feira.

Conteúdo investigativo, reportagens e simulações de casos são as marcas registradas do programa que fez sucesso nos anos 1990. Agora, reformulado, o “Linha Direta” exibirá casos já solucionados com dramatização de atores, e outros sem desfecho. Pedro Bial também entrevistará envolvidos nos casos, com o objetivo de se aprofundar mais nas histórias.

O retorno do programa foi anunciado pela Globo em outubro do ano passado. A novidade agitou internautas nas redes sociais. “Eu amava assistir Linha Direta, e depois ir dormir e sonhar com os crimes [risos]”, escreveu um internauta no Twitter, na ocasião. “Globo resolve traumatizar novas gerações de crianças revivendo o Linha Direta”, brincou outro.

