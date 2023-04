Suspeito tenta se livrar de arma de fogo durante fuga, mas acaba detido em Barueri

Uma tentativa de fuga acabou com a apreensão de uma arma de fogo e um indivíduo detido, em Barueri, neste domingo (9). O caso aconteceu durante patrulhamento da Polícia Militar na região do Parque Imperial.

As equipes se depararam com um veículo em alta velocidade. Segundo a PM, o condutor não obedeceu a ordem de parada e iniciou uma tentativa de fuga pelas vias. No percurso, uma arma de fogo foi arremessada pela janela do veículo, ainda de acordo com a polícia.

O suspeito foi alcançado e abordado. Durante a revista, foi encontrado um carregador de pistola com cinco munições. Já a pistola Taurus foi localizada em seguida e tinha a numeração suprimida.

O indivíduo e a arma de fogo foram levados à delegacia, onde o caso foi registrado. Ele permaneceu à disposição da Justiça.