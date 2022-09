Troca da cobertura do Ginásio José Corrêa, em Barueri, é finalizada

A troca do telhado do Ginásio José Corrêa, em Barueri, foi finalizada. Foram necessários seis meses para a implantação de um telhado metálico duplo no lugar do anterior, que costumava apresentar goteiras.

“Foram utilizados 12.400 metros quadrados de telhas e 6.200 metros quadrados de lã de rocha (material isolante termoacústico entre as camadas de telhas)”, informa Flávio Luiz de Rezende, administrador do Ginásio.

Para a fixação das telhas, que têm entre 7,6 e 12 m de comprimento por um metro de largura cada, foram utilizados cerca de 30 mil parafusos. A fachada e as grades internas do Ginásio também receberam pintura nova.

As obras no ginásio também incluíram impermeabilização das seis caixas d’água, com capacidade individual de 120 metros cúbicos (120.000 litros) que funcionam como tanque de retardo e podem suportar um grande volume de chuva.

Segundo a Secretaria de Esportes, foram instalados 1.200 quilos de grades nas laterais superiores do ginásio para impedir a subida de pessoas ao topo do José Corrêa, para evitar a deterioração das telhas e também o risco de acidentes.

As fortes chuvas desta semana já serviram para testar a funcionalidade do telhado e a estreia será nesta sexta-feira (30), às 20h15, na final da categoria Veteraníssimo do Campeonato Amador de Futsal entre Nibra Ressak e Audir.