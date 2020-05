Uber libera opção de viagens para envio e entrega de objetos pessoais

O aplicativo de transporte Uber anunciou, nesta segunda-feira (11), o Uber Flash. A nova modalidade permite que os usuários solicitem viagens para envio e entrega de objetos pessoais, colaborando com o distanciamento social durante o período de pandemia do novo coronavírus (covid-19).

“Com essa opção, ajudamos mais pessoas a ficar em casa possibilitando que usuários do aplicativo enviem ou recebam artigos pessoais sem sair de casa. Além disso, é mais uma oportunidade para que motoristas parceiros possam ter ganhos adicionais durante este período de contingência no país”, disse a empresa, em nota.

O Uber Flash vai funcionar somente enquanto durar a pandemia e já está disponível nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador.

Como funciona o Uber Flash:

A solicitação do serviço segue o mesmo procedimento das demais corridas do aplicativo, basta informar os locais de início e de destino.

O custo do Uber Flash é calculado com base em uma corrida na modalidade UberX. A corrida fica por conta do usuário que contratou o serviço, podendo pagar somente por meios eletrônicos, como cartão de crédito e saldo do aplicativo.

A Uber pede que o usuário informe ao condutor o nome da pessoa que receberá a entrega. Poderão ser enviados somente itens permitidos por lei, que não ultrapassem o valor de R$ 500 e que sejam pequenos ou médios, que pesem, no máximo 10kg.