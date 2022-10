Ultragaz abre 30 vagas de estágio para mulheres e negros; bolsa de R$ 2 mil

A Ultragaz está com 30 vagas abertas em seu Programa de Estágio 2023. Desta vez, as oportunidades são voltadas para mulheres e negros, que atuarão em São Paulo e em outros sete estados.

A bolsa-auxílio oferecida é de R$ 2 mil. A companhia também oferece assistências médica e odontológica, vale-refeição (ou refeitório no local), seguro de vida, bolsa-auxílio extra no 12º mês de estágio e 30 dias de férias.

As oportunidades são para atuar nos times de Engenharia, Comercial, Desenvolvimento de Soluções, Experiência do Cliente Empresarial, Experiência do Parceiro Domiciliar, Gerência Jurídica, Instalações, Logística, Marketing, Processos, Sustentabilidade, TI Governança, entre outros.

“Aqui na Ultragaz usamos nossa energia para mudar a vida das pessoas e imaginar como vamos construir um futuro melhor e mais sustentável para todos. Pensar quais são as necessidades das pessoas e criar soluções para elas. Somos uma empresa humana, diversa, inovadora, cidadã e ética. E você pode fazer parte dessa transformação. Vamos juntos?”, convida a empresa.

Podem participar estudantes de cursos de graduação, licenciatura ou tecnólogo que tenham formação prevista até dezembro de 2023. É necessário ter conhecimento intermediário no Pacote Office e disponibilidade para estagiar 30 horas semanais.

Processo seletivo e inscrições nas vagas de estágio da Ultragaz

A seleção será realizada em três etapas: inscrições e testes, neste mês de outubro; dinâmicas online, painéis com gestores e entrevistas, em novembro; e contratação e início do estágio, em janeiro de 2023.

As inscrições vão até o dia 26 de outubro no site da 99 Jobs, onde podem ser encontradas mais informações.