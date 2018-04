Unidades do Poupatempo e Detran fecham neste sábado, 21

As unidades do Poupatempo e do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) em todo o estado estarão fechadas neste sábado, 21 de abril, por conta do feriado nacional do Dia de Tiradentes. O Disque Detran.SP também não funcionará na data.

As unidades do Detran e Poupatempo voltarão a atender em seus horários regulares na segunda-feira, 23 de abril.

Antes de ir ao posto do Poupatempo ou Detran é recomendado que o cidadão confira o endereço e horário de atendimento nos portais www.poupatempo.sp.gov.br e www.detran.sp.gov.br.

O Disque Detran.SP atende quem mora em cidades com DDD 11 no 3322-3333. Para as demais localidades, o contato é o 0300-101-3333.

Detran na internet

No portal do Detran.SP, o cidadão pode realizar 27 serviços de trânsito relacionados a Carteira Nacional de Habilitação (como 2ª via e PID), veículos (pesquisa de débitos e restrições) e infrações (consulta de multas e solicitação de recurso de penalidade), entre outros. Basta fazer cadastro e criar login e senha, que garantem a segurança dos dados pessoais.

O Detran.SP oferece, ainda, três aplicativos gratuitos para tablets e smartphones, com diversas funcionalidades, como: solicitar 2ª via da CNH e acompanhar a emissão do documento; indicação de condutor por selfie, consultar multas do próprio veículo; treinar para a prova teórica; além do jogo educativo do Clube do Bem-te-vi. Os aplicativos estão disponíveis para as plataformas Android e iOS.