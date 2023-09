Unimed está com mais de 40 vagas para trabalho presencial e híbrido

A Unimed, empresa que comercializa assistência médica empresarial com abrangência nacional, com mais de 2 milhões de clientes, está com mais de 40 vagas em aberto para trabalhar em São Paulo.

publicidade

Há vagas no sistema presencial e híbrido nas áreas de vendas, TI, atendimento, além de vagas de estágio em diversas áreas da saúde.

A empresa ganhou em 2022 o selo Lugares Incríveis para Trabalhar, premiação realizada com base na pesquisa FIA Employee Experience (FEEx), que mede, por meio de indicadores exclusivos, a satisfação dos funcionários com ambiente de trabalho, gestores e atuação do CEO, além de avaliar práticas de RH e serviços oferecidos pela área de gestão de pessoas.

publicidade

Para se candidatar é preciso clicar nas vagas, disponíveis no site: unimednacional.gupy.io.

Veja as vagas disponíveis:

publicidade

Analista de Continuidade de Negócios Sr;

Analista de Credenciamento Sr;

Analista de Desempenho Assistencial Pleno;

Analista de Experiência do Cliente Sr;

Analista de Faturamento Jr;

Analista de Inteligência de Informações Pl;

Analista de Inteligência e Análise de Negócios Sr;

Analista de Negócios de Sistemas Júnior – Sistema Mv;

Analista de Negócios de Sistemas Pleno – Mv;

Analista de Negócios de Sistemas Pleno – Salesforce;

Analista de Negócios de Sistemas Sr;

Analista de Negócios de Sistemas Sr – Mv;

Analista de Operações de Rede Direta Sr;

Analista de Planejamento Comercial Pl;

Analista de Processos e Qualidade Sr;

Analista de Projetos Sr;

Analista de Qualificação de Rede;

Analista de Segurança da Informação Jr;

Analista de Segurança da Informação Sr;

Assistente Administrativo – São Paulo;

Assistente de Atendimento Digital;

Assistente de Vendas;

Auditor de Saúde I;

Auditor de Saúde I | Eq. Auditoria Concorrente;

Auditor de Saúde Ii | Concorrente;

Banco de Talentos;

Banco de Talentos (Exclusivo Pcd);

Comprador Jr;

Comprador Opme I;

Comprador Pl / Ti;

Coordenador Comercial;

Coordenador de Custos e Orçamentos;

Coordenador de Valor em Saúde;

Enfermeiro da Qualidade Assistencial;

Especialista de Inovação – Novos Negócios;

Especialista de Inovação – Transformação Digital;

Estagiário – Planejamento e Relacionamento com Corretor;

Estágio – Estagiário – Psicologia;

Estágio – Fonoaudiólogo (Aba);

Terceiro;

Médico de Custos Assistenciais (Análise Cid X Cpt);

Operador de Atendimento I;

Supervisor de Auditoria Concorrente;

Terapeuta Ocupacional (Aba).