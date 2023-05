Vagas de auxiliar de limpeza, garçom, motorista carreteiro e mais na Casa do Trabalhador de Barueri

A Casa do Trabalhador de Barueri está com 11 vagas de emprego disponíveis nesta semana para atuar em diversas áreas. As entrevistas serão realizadas entre esta terça (9) e sexta-feira (12).

garçom de bar, motorista carreteiro, auxiliar operacional de logística, balconista de açougue, limpador de piscinas, assistente de vendas, assistente de Engenharia (construção civil), auxiliar de manutenção predial, auxiliar de limpeza, mecânico de motor a diesel e motorista de automóveis.

Os salários variam entre R$ 1.500 e R$ 3.000 mais benefícios como vale transporte e cesta básica, de acordo com a oportunidade.

Os interessados podem acessar as vagas pelo sistema Emprega Brasil. É necessário ter cadastro no serviço. Também é possível acessar pelo aplicativo Sine Fácil. O primeiro acesso exige um QR code fornecido pela Casa do Trabalhador em atendimento presencial. Depois de ativado uma vez, o app pode ser usado normalmente para qualquer processo seletivo.

A Casa do Trabalhador de Barueri fica no setor amarelo do Ganha Tempo (av. Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Jardim São Pedro).