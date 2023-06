Vereadores pedem estudo para implantação da Tarifa Zero no transporte público de Cotia

Vereadores pedem estudo para implantação da Tarifa Zero no transporte público de...

A Câmara de Cotia aprovou a indicação, de autoria do vereador Sérgio Folha (PV), que pede estudos por parte da Prefeitura para a adoção do programa Tarifa Zero no sistema de transporte público municipal.

No documento, Folha e os demais vereadores que assinam a proposta justificam que 72 cidades já adotaram a Tarifa Zero em todo o país, beneficiando quase 3,3 milhões de pessoas.

Além do município de São Paulo, outras três capitais já realizam estudos visando a adoção da medida: Cuiabá (MT), Fortaleza (CE) e Palmas (TO).

“Os benefícios sociais são imensos, como proporcionar à população mais carente meios de transporte para comparecer a consultas médicas, procurar emprego, ir e voltar do trabalho ou à escola. O universo é vastíssimo, sempre beneficiando o munícipe”, afirma o texto da Indicação.

Uma das possibilidades apontadas pelos parlamentares é que a isenção da tarifa seja implantada gradualmente, com a adoção em parte do sistema, para um grupo específico de usuários ou apenas em determinados dias, como já acontece aos domingos em diversas cidades.