Via marginal da pista interna do Rodoanel, em Osasco, será liberada neste sábado (13)

A obra

De acordo com a concessionária, o investimento na obra das pistas marginais foi de R$ 70,4 milhões, com geração de 260 empregos.

Também estão sendo concluídos pela empresa os trabalhos de implantação na via marginal na pista externa, também no segmento do km 19+700 ao km 24+400. Na pista interna, no acesso à Raposo Tavares, há uma subida de aproximadamente 500 metros, o que torna menor a velocidade dos veículos, principalmente de caminhões. Com a obra, todo o fluxo de saída da Raposo para o Rodoanel passará a ser feito pela via marginal.

A mesma situação acontece na pista externa, onde há um trecho de subida de aproximadamente 1,5 quilômetros de extensão. Outra importante vantagem das pistas será segregar o trânsito local dos veículos que utilizam as pistas centrais. Com extensão total de 29,3 quilômetros, o trecho oeste é o mais movimentado do Rodoanel, recebendo cerca de 62 mil veículos por dia nessa região. O conjunto de obras de implantação das marginais também contemplou a construção de quatro viadutos, bem como a ampliação da passarela existente no km 21+300.