Vídeo: Associação Comercial de Osasco fala sobre perspectivas para reabertura do comércio

Em live na nesta segunda-feira (1º), o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO), Dr. Amir Gomes, e o superintendente, Denis Mello, falaram sobre as perspectivas para o início da reabertura do comércio no município.

A expectativa é que nos próximos dias seja iniciada uma reabertura gradual da atividade comercial considerada não essencial no município, com uma série de cuidados para se evitar a propagação da covid-19.

“A esperança é de que tenhamos, a partir de junho agora, bons momentos, uma nova retomada, um novo momento de vida”, disse Dr. Amir Gomes. “É um novo momento de vida, realmente, mas vamos dar a volta por cima”, completou.

Publicidade

Nesta segunda-feira (1º), o estado iniciou as ações ligadas aos protocolos sanitários do Plano São Paulo para permitir a retomada econômica de serviços e atividades não essenciais durante a pandemia do coronavírus.

Osasco está atualmente na fase “vermelha” do plano de retomada da atividade econômica definido pelo governo do estado. Ou seja, continuam liberados apenas os serviços considerados essenciais.

A expectativa é que nos próximos dias o governo de João Doria inclua Osasco na fase “laranja”, na qual poderão abrir, com uma série de restrições: comércio, shopping, escritórios, concessionárias e atividades imobiliárias.

“Nesta fase de enfrentamento da doença e reabertura gradual da economia, no Plano São Paulo, o poder público pede e tem convicção de que terá o apoio da livre iniciativa na realização de testes em massa para ampliar a eficiência no enfrentamento da pandemia. Os protocolos darão orientação necessária de como as empresas podem e devem aplicar os testes. O diagnóstico preciso é fundamental, como dizem os cientistas e os membros do nosso comitê de saúde, para controlar e superar a crise do coronavírus”, salientou o governador João Doria, em coletiva de imprensa na última sexta-feira (29).