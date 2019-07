Vídeo mostra todas as etapas da construção do Atacadão em Osasco

Um vídeo divulgado nesta sexta-feira (5) pela construtora Pcon mostra todas as etapas da construção da loja do Atacadão em Osasco, inaugurada em novembro do ano passado.

De acordo com a construtora, as obras, que começaram em julho de 2018, incluíram 12.420,00 metros quadrados de asfalto e 200 m² de vidros instalados, além de sistema de combate a incêndios e ar-condicionado, entre outros.

Publicidade

O Atacadão de Osasco fica na avenida Hilário Pereira de Souza, ao lado do Poupatempo, e conta com mais de 6.300 metros quadrados de área de venda e cerca de 10 mil opções de produtos.

….

Leia também: