Visão Oeste teve média de 2,4 milhões de pageviews por mês em 2019, segundo dados do Google

Em 2019, o Visão Oeste manteve o franco crescimento desde que deixou de ser um jornal impresso e se tornou exclusivamente um portal de notícias. O site teve no ano passado um total de 28,6 milhões de pageviews, segundo dados do Google Analytics, principal ferramenta de monitoramento de tráfego na internet. A média mensal foi de 2,38 milhões de visualizações de página. O crescimento com relação a 2018 foi de 158,50%.

Ainda de acordo com dados do Google, em 2019 o Visão Oeste foi visitado por 9,9 milhões de usuários. O número médio de sessões por usuário foi de 2,30.

O mês no qual o portal registrou o maior número de visitas foi setembro, com 3,4 milhões de pageviews e 1,8 milhão de usuários. O mês em que o site foi menos acessado foi fevereiro, com 1,6 milhão de visualizações de página e 735 mil usuários.

Publicidade

O site de notícias se consolida cada vez mais longe como o mais acessado de Osasco, Barueri, Carapicuíba e região. Além da ferramenta do Google, o portal aparece com o maior tráfego orgânico entre os sites de notícias da região muito à frente de qualquer concorrente em outros medidores importantes, como Sem Rush e Similar Web.

Além do print exibido nesta matéria, os dados são disponibilizados de forma mais detalhada aos anunciantes, o que confirma a credibilidade e transparência do Visão Oeste.

Otimização

Para tonar se tonar ainda mais acessível e dinâmico e manter a forte ascensão em 2020, o portal firmou no fim do ano passado parceria com a empresa espanhola Marfeel, especialista na otimização de exibição de sites e espaços publicitários em sites para celular, certificada com o carimbo “Google Certified Publishing Partner”.

O Visão Oeste também disponibiliza aos leitores o push news, uma ferramenta automática de envio de notícias para o smartphone ou desktop do leitor. Atualmente são 80 mil celulares ou computadores ativos, de acordo com a OneSignal, empresa responsável pela ferramenta.

O Visão Oeste conta ainda com um aplicativo na App Store, a loja oficial da Apple, que oferece a mesma alternativa aos usuários de dispositivos com o sistema operacional iOS (iPhones e iPads).

Além disso, o portal está ampliando a equipe para trazer ainda mais conteúdo com qualidade aos leitores. “O crescimento reflete a credibilidade e independência do Visão Oeste no objetivo de atender às demandas da população da região por informações relevantes para o seu cotidiano e suas vidas”, ressalta o diretor-geral do veículo, Valter Dionísio Alves.

“Estamos criando um novo padrão em mídia regional, com jornalismo sério e relevância, tanto no que diz respeito à difusão de informações quanto às oportunidades de publicidade e negócios para anunciantes locais”, completa o diretor de inovação, Jeferson Martinho.