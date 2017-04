Curta no sofá

Dicas culturais da equipe e parceiros do Visão Oeste para curtir em casa. Esta semana, quem indica é o repórter Leandro Conceição.

The Get Down

Bela produção sobre o início da história do hip hop sob a ótica de um grupo de amigos negros na periferia de Nova York. Com muito swing, mostra a história de superação dos que fazem arte a partir de escombros, de como a arte pode ser maior que a marginalização e todas as dificuldades impostas por uma sociedade excludente. A segunda temporada acabou de chegar à Netflix.

Trilogia Before

Diálogos profundos, romance e belas paisagens norteiam a trajetória de amor de Jesse e Celine, que se conhecem em uma viagem de trem e se apaixonam durante um passeio por Viena, na Áustria, em Antes do Amanhecer; se reencontram dez anos depois, em Paris, em Antes do Por do Sol; e refletem sobre os desgastes da vida de casal e o amor, na Grécia, em Antes da Meia Noite. Direção de Richard Linklater. Os dois primeiros, em DVD, o terceiro também na Netflix.

Animais Noturnos

Uma vingança sutil e devastadora nos paralelos entre a culpa de Susan, que passa por uma crise existencial, e a trágica história no manuscrito que o ex-marido a enviou para ler. Dirigido pelo consagrado estilista Tom Ford, o filme traz grandes atuações de Jake Gyllenhaal, Amy Adams e de Michael Shannon (que merecia melhor reconhecimento do público), do também ótimo O Abrigo.

Leandro Conceição é jornalista, apaixonado desde a infância por filmes, séries e pela cultura periférica