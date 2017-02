Presidente do Centro de Tradições Nordestinas (CTN), em São Paulo, a deputada federal Renata Abreu (PTN-SP), planeja implantar um CTN em Osasco.

“Onde eu ando aqui a população me pede para a gente trazer um CTN para cá. Tenho conversado muito com o [prefeito] Rogério [Lins, do PTN] de que forma viabilizar isso”, afirmou, durante as comemorações pelo aniversário de 55 anos de Osasco, neste domingo, 19.

OSCIP

Sobre a gestão do Centro de Tradições Nordestinas, criado há 25 anos, em São Paulo, ela explica que “o CTN é 100% privado, é uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), mas não é fácil de ser gerido. É uma série de combinações de gestão, de patrocínios, não é fácil consolidar”.