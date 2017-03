Nesta quinta-feira, 16, às 9h30, o muralista Eduardo Kobra dará palestra, acompanhada de aula de grafite, para cerca de 20 crianças da ONG Arca do Saber.

Até às 12h30. Kobra contará sua história, apresentará sua arte e passará às crianças suas técnicas e experiências.

“Nessas palestras procuro despertar o interesse das crianças pela arte e, também, mostrar que é possível, com sonho, estudo e muito trabalho, superar as adversidades da vida”, afirma Kobra.

O evento acontece no Adagio Alphaville, da AcoorHotels, na Alameda Mamoré, 809, em Alphaville Industrial, Barueri.

A ONG Arca do Saber é apoiada pela Solidarity AccorHotels, braço solidário da empresa, que apoia instituições do terceiro setor em todo o mundo.

Maior Mural do Mundo

Após o evento, Kobra segue para Itapevi, onde produz o “Maior Mural do Mundo”, com 5.742 metros quadrados. A obra ocupa todo um imenso paredão às margens da rodovia Castelo Branco (km 35), no município de Itapevi, na Região Metropolitana de São Paulo.

O paredão fica em um prédio que será o centro de distribuição e sede administrativa da Cacau Show.

O mural mostra uma única cena do processo de produção do cacau.

“Fizemos um estudo para que a arte seja facilmente vista pelas pessoas que passam de carro na rodovia Castelo Branco. Percebemos que não seria possível colocar várias cenas ou personagens”, diz.

O novo mural de Kobra terá quase o dobro do tamanho do mural “Etnias – Todos Somos Um”, pintado por Kobra em 2016 no Boulervard Olímpico, no Rio de Janeiro, às vésperas dos Jogos Olímpicos, com cerca de três mil metros quadrados.

“A proporção é inacreditável. É um grande desafio fazer essa obra”, conta o artista, que deve completar o mural em 30 dias.