Deputada conseguiu R$ 10 milhões para serem investidos na cultura do município

Gustavo Anitelli busca recursos com deputada Leci Brandão

O secretário de Cultura de Osasco, Gustavo Anitelli, se reuniu na terça-feira, 14, com a deputada estadual Leci Brandão (PCdoB), e anunciou que ela conseguiu, mantendo gestões junto ao governo do estado, recursos importantes para investir em ações culturais no município.

R$ 10 Milhões para Osasco

“Através da deputada estadual Leci Brandão conseguimos o investimento de R$ 10 milhões para a cidade de Osasco”, declarou Anitelli.