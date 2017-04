Ícone dos filmes de terror “B”, Aracnofobia é atração gratuita no projeto Cine Calafrio, no Sesc Osasco, dia 27, quinta-feira, a partir das 20h.

O filme conta a história da família do Dr. Ross, médico que decide se mudar para uma cidade do interior. Em sua casa começam a surgir aranhas, e mortes começam a acontecer. O que se passa na cidade pode ser a solução para ele acabar com o medo que o persegue desde a infância.

Estrelado por Jeff Daniels e John Goodman, o filme foi a estréia de Frank Marshall, produtor de vários filmes de Steven Spielberg, como diretor. As aranhas utilizadas no filme vieram da Nova Zelândia e eram inofensivas aos atores. O filme estreou em 1990.

Cine Calafrio: Aracnofobia

27/04, quinta-feira, às 20h – Grátis

Sesc Osasco: av. Sport Club Corinthians Paulista, 1.300, Jardim das Flores

Mais informações: www.sescsp.org.br