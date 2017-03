Nesta semana, Mercado Livre oferece até 70% de desconto

Para comemorar o Dia do Consumidor, no dia 15 de março, o Mercado Livre oferece uma semana de até 70% de descontos do valor original, em 10 mil produtos. Todas as ofertas estão disponíveis na página http://ofertas.mercadolivre.com.br/consumidor.

A campanha promocional começa nesta segunda-feira, 13, e termina no domingo, 19 de março. Entre os produtos e categorias em oferta estão eletrodomésticos, acessórios para veículos, itens de informática, games e consoles, jogos e brinquedos, diversos itens da categoria de Casa, Móveis e Decoração, celulares, artigos de moda e produtos de saúde e beleza.

“A Semana do Consumidor é um momento importante para o varejo nacional, movimentar a economia no primeiro semestre. Por isso, a cada ano buscamos aumentar as milhares de ofertas disponíveis no site e garantir aos consumidores os melhores preços”, afirma Leandro Soares, diretor de marketplace do Mercado Livre Brasil.