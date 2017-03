A prefeitura de Itapevi decidiu não renovar o contrato de compra de pó de café e açúcar que garantia o fornecimento do cafezinho nos departamentos da administração pública.

A medida visa reduzir gastos em meio à crise econômica do país, de acordo com a prefeitura. O contrato custava anualmente aos cofres municipais aproximadamente R$ 150 mil.

“Estas atitudes resultarão em menos desperdício de recursos públicos”, diz o prefeito Igor Soares.

“Não vamos impedir que os funcionários continuem tomando café no trabalho. O que vamos fazer é parar de comprar esse café com dinheiro público”, explica Rogério de Oliveira, secretário de Administração, Gestão e Tecnologia.

“Quem quiser pode trazer de casa ou então fazer vaquinha entre os colegas”, disse.

Programa de Redução de Gastos

O corte do “cafezinho” faz parte do Programa de Redução de Gastos, instituído pelo prefeito Igor Soares na primeira semana de janeiro. Por meio dele, todos os órgãos diretos e indiretos Prefeitura de Itapevi devem economizar de 10% a 30% do atual valor gasto.

Uma das primeiras ações tomadas para economizar foi a diminuição do número de secretarias, que passaram de 20 para 16 ainda em janeiro. Anualmente, a iniciativa irá economizar R$ 1,5 milhão, equivalente a R$ 6 milhões em quatro anos.

Em fevereiro, a Prefeitura também extinguiu a versão impressa do Diário Oficial do Município, mantendo apenas a versão online. Com isso, conseguirá poupar anualmente mais R$ 260 mil aos cofres públicos. Em quatro anos, a economia será de ao menos R$ 1.040.000,00.

Até o momento, a expectativa é que a administração municipal poupe R$ 1,9 milhão por ano. Em quatro anos, a economia estimada é de R$ 7,6 milhões.

“A dívida do município ultrapassa os R$ 40 milhões e precisamos urgentemente reduzir gastos para que exista um equilíbrio nas contas públicas e os investimentos prioritários possam ser realizados”, disse o prefeito Igor Soares durante o lançamento do programa.

A redução não se aplica às pastas de Saúde e Bem Estar e Educação e Cultura, devido à obrigação constitucional de investimentos nessas duas áreas.