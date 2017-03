Zona Sul lidera ranking com 84% de veículos recuperados, diz GCM

Um levantamento realizado pelo Núcleo de Inteligência e Estatísticas da Guarda Civil de Osasco, entre os meses de janeiro a março de 2017, revela as áreas com maior incidência de veículos recuperados na cidade.

No ranking, a Zona Sul é de longe a região com o maior índice de localização de carros, motos e caminhões que foram roubados e furtados.

Veículos localizados pela Guarda Civil

O mapeamento aponta a Zona Sul da cidade com 84% de veículos recuperados pela Guarda Civil, 10% na área central e 6% na área norte da cidade.

Liderando o ranking por região, 30% dos veículos foram localizados na área que compreende os bairros do Jardim Santa Maria até o Jardim Olaria do Nino,

Na sequência, aparecem com 21% a área entre os bairros Vila Campesina e Jardim D’Abril; com 17% do Jardim Jaguaribe até o Jardim Veloso; com 12% da área central até o bairro da Cidade das Flores; e 10% do Jardim Bonfim até o Industrial Autonomistas. As demais áreas tiveram menos de 5% dos automóveis encontrados.

As motocicletas lideram as estatísticas dos veículos recuperados com 42% somente no primeiro trimestre deste ano.

Todos os meses a história se repete, antes de qualquer outro veiculo as motos aparecem como as “preferidas” dos assaltantes e “puxadores”.

“Em geral, as motos tomadas de roubo são utilizadas pelos bandidos nas praticas de outros roubos ou para se exibirem em bailes funks [pancadões], e logo em seguida, acabam sendo abandonadas”, diz o Comandante da GCM Inspetor Raimundo Pereira.

O Secretario Adjunto Adilson Moreira da Secretaria de Segurança e Controle Urbano declara: “Trabalhamos com metas e indicadores e esses dados aqui apresentados são preocupantes, porém estamos trabalhando para que esses índices diminuam, acredito que após a implantação efetiva dos projetos da Administração Municipal na área da Segurança Pública em conjunto com as demais forças policiais os números serão mais satisfatórios”.

Sete veículos localizados na última semana

No dia 21 de março foi localizado uma motocicleta Yamaha/fazer, ano 2007, no Jardim Conceição. No dia 22, um GM/Corsa Wind, ano 2000, foi localizado no Jardim D”Abril.

Já no dia 23, um GM/Kadet, ano 1990, foi encontrado no Jaguaribe. No dia 24, uma motocicleta honda/GC 125 FAN, ano 2008, que era utilizada para realizar roubos e furtos próximo à região do Bela Vista, a moto foi interceptada pela equipe ROMO da GCM.

No dia 25, um spacefox, ano 2011, encontrado no Bairro Jardim Turíbio. Dia 26, um Crossfox, ano 2013, em Presidente Altino; e dia 27, uma motocicleta Honda/ CB 500, encontrada na Vila Osasco.

Com exceção do SPACEFOX, nenhum veículo possuía seguro, todos foram conduzidos ao Distrito Policial para elaboração de boletim de ocorrência e posteriormente os bens foram entregues aos proprietários.