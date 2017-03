Os uniformes e materiais escolares de alunos da rede municipal de ensino só devem ser entregues no segundo semestre, informou, nesta terça-feira, 21, a secretária de Educação de Osasco, Ana Paula Rossi.

A demora é atribuída ao fato de a gestão passada da prefeitura não ter feito licitação para a compra dos itens. “Para que o uniforme e o material escolar fossem entregues no início do ano letivo, que é lógico que deve acontecer sempre, o processo de licitação para compra teria de ter sido iniciado em agosto do ano passado”, explicou Ana Paula Rossi.

“Ele [o processo licitatório] foi aberto no ano passado, só que ficou totalmente parado. Nós praticamente iniciamos da estaca zero, em janeiro, e é um processo que leva, em média, cinco meses”, completou.

“O quanto antes”

Portanto, afirmou, “infelizmente” os uniformes e materiais só devem ser entregues no segundo semestre.

“É lógico que é um desejo do prefeito Rogério Lins (PTN), um desejo meu, que isso se resolva o quanto antes, mas tem aspectos legais e burocráticos que têm que ser respeitados”.