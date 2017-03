Visão Atenta

Celso Giglio

O deputado estadual Celso Giglio (PSDB) cobrou do Secretário Estadual da Justiça, Marcio Fernando Elias Rosa, a retomada das obras de reforma e ampliação do Fórum de Osasco. A reunião ocorreu na segunda-feira, dia 13, e dela também participou o diretor do Fórum, Samuel Karasin.

Racismo

A secretaria de Cultura de Osasco divulgou uma nota de repúdio e denúncia sobre comentários misóginos e racistas em sua página no Facebook sobre a 1ª “Mostra Cultural da Mulher em Osasco: Mulher, Luta e Resistência”, que começa nesta sexta, 17. Um internauta postou mensagens como “mulher tem que apanhar mesmo” e “cala boca preto macaco…volta pra senzala f…”. No texto, a secretaria diz que “como poder público, não podemos nos omitir diante dessa situação” e que está “tomando as devidas providências para que medidas jurídicas sejam tomadas o quanto antes”.

Reforma, sim

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), defende a reforma da Previdência proposta pelo governo Temer, alvo de protestos de centrais sindicais e movimentos sociais na quarta-feira, 15. “Francamente do jeito que está vai quebrar, tem que reformar”, avalia. “Vai prejudicar todo mundo se deixar do jeito que está, vale a pena a gente pensar um pouco mais e ter uma Previdência capaz de atender aos interesses da nossa velhice do que pensar em trabalhar menos e não ganhar nada. O Brasil precisa de uma reforma profunda”.



Reforma trabalhista

Na noite desta sexta-feira, 17, será realizado um debate sobre a reforma trabalhista com as presenças do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Rafael Marques, e do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, Jorge Nazareno (foto). Organizado pelo deputado federal Valmir Prascidelli (PT-SP), o evento acontece a partir das 19h, na subsede Osasco do Sindicato dos Bancários, no Centro.

Contra o nepotismo

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN) assinou um decreto contra o nepotismo na administração municipal. O documento reforça que toda nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, da autoridade nomeante para cargo em comissão ou função gratificada viola a Constituição Federal.

Novos gabinetes

O presidente da Câmara de Osasco, Elissandro Lindoso (PSDB), assinou o contrato de locação de um novo imóvel, próximo ao atual, para a instalação dos gabinetes dos 21 vereadores da Casa. Ainda não foi definida data para a mudança. No entanto, as sessões da Câmara devem continuar a ser realizadas no endereço atual.