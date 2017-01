Em reunião na quarta-feira, 11, representantes do Visão Oeste e da TV Osasco firmaram uma parceria de conteúdo que visa ampliar e dinamizar as informações aos leitores do jornal e espectadores da TV.

Trata-se de uma parceria que ajuda a fortalecer o jornalismo regional, com mais conteúdo de qualidade de dois veículos de comunicação que são referência em Osasco e região.