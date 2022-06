30% dos casais brasileiros pretendem comemorar o Dia dos Namorados em casa, mostra pesquisa

Seja para evitar gastos ou para fugir dos restaurantes lotados e fazer uma comemoração mais intimista, passar o Dia dos Namorados em casa será a escolha de muitos casais neste ano. Segundo uma pesquisa realizada pela CNDL e pelo SPC Brasil, em 2022, 30% dos casais brasileiros pretendem celebrar a data mais romântica do ano em casa.

Para ajudar a surpreender no jantar romântico, a Unium, marca institucional das indústrias das cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal, preparou um cardápio completo com receitas especiais e práticas para preparar em casa e inovar na comemoração. Confira:

Risoto de filé mignon suíno ao shoyu e alecrim

Ingredientes:

2 cebolas

2 cenouras

1 maço de salsão

1 cabeça de alho

Tomilho a gosto

Louro a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Descasque e corte todos os vegetais em cubos. Aqueça a panela, coloque um fio de azeite e adicione os legumes cortados. Refogue, mas cuidado para não refogar demais, queimar e amargar o caldo. Deixe o fogo baixo e adicione água para cobrir os vegetais dois dedos acima. Em seguida, adicione as especiarias: tomilho, louro e pimenta-do-reino a gosto. Deixe cozinhar em fogo baixo, por cerca de 45 minutos (no mínimo) para extrair todo o gosto dos legumes no caldo.Depois, peneire a mistura e guarde em um recipiente com tampa na geladeira.

Preparo do risoto e da carne:

Ingredientes:

750 g de filé mignon Alegra

3 xícaras (chá) de arroz arbóreo

1 cebola média picada

1 taça de vinho branco seco

2 colheres (sopa) de manteiga

2 litros de caldo de legumes

50 g de queijo parmesão ralado

Suco de 3 limões

1 ramo de alecrim

Pimenta-do-reino a gosto

Shoyu a gosto

Azeite a gosto

Sal a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, adicione a manteiga e a cebola e deixe cozinhar rapidamente. Coloque o arroz arbóreo e misture bem. Adicione a taça de vinho e deixe o álcool evaporar. Assim que o arroz começar a secar, acrescente as primeiras conchas do caldo e vá mexendo. Adicione mais, mexa sem parar, deixe o caldo secar e adicione mais. Esse processo é constante, assim o arroz não gruda no fundo da panela até o grão começar a ficar cozido e ao dente.

Depois, coloque o suco do limão coado e deixe o risoto secar um pouco mais. Continue mexendo e experimentando. Acrescente o queijo ralado e acerte o sal se for necessário. Desligue o fogo, coloque a última colher de manteiga (que deve estar gelada) e mexa até ela derreter. Isso vai dar brilho ao seu risoto. Reserve. Agora, prepare o filé mignon.

O corte Alegra já vem temperado, basta cortar em bifes e grelhar em uma frigideira com um fio de azeite até ficarem bem cozidos. Depois, adicione o ramo de alecrim e o shoyu para deixar a carne com uma cor bonita, mas coloque pouco para não salgar o corte. Para servir, coloque as tiras de carne por cima do risoto e, se você gostar, salpique pimenta-do-reino moída.

Pavê de Chocolate

Ingredientes para o creme e camadas:

390 g de leite condensado

200 g de creme de leite

320 ml de leite para o creme

1 xícara de chocolate em pó

1/4 de xícara de amido de milho

80 ml de leite para as camadas

200 g de biscoito maisena

Ingredientes para a cobertura:

250 g de chocolate meio amargo picado

200 g de creme de leite

Raspas ou confeitos de chocolate

Modo de preparo:

Coloque em uma panela o amido de milho e um pouco de leite. Mexa bem. Acrescente o restante do leite, o leite condensado e o chocolate em pó e leve ao fogo baixo, sempre mexendo. Quando ferver, cozinhe por mais 3 minutos. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture mais um pouco, para incorporar e esfriar.

Coloque uma camada fina do creme de chocolate no fundo de um refratário. Passe os biscoitos de maisena no leite e faça uma camada. Depois, adicione mais creme e mais bolacha molhada no leite. Repita o processo até finalizar com os ingredientes. Leve para a geladeira para gelar, enquanto prepara a cobertura. Derreta o chocolate meio amargo de 30 em 30 segundos no micro-ondas ou, se preferir, no banho-maria.

Quando o chocolate estiver derretido, acrescente o creme de leite e misture até ficar homogêneo. Cubra o pavê com essa cobertura e decore com raspas ou confeitos de chocolate. Leve para a geladeira para gelar.