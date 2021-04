300 Franchising chega a Alphaville com 350 vagas de trabalho

A 300 Franchising, aceleradora de franquias com sede em Joinville/SC, abrirá uma filial em junho em Alphaville, Santana de Parnaíba, que deve gerar 350 vagas de trabalho, segundo a empresa.

Segundo Leandro Castelo, um dos fundadores do negócio, a escolha do centro empresarial de Alphaville, área nobre de Santana do Parnaíba, para abrigar a primeira filial da 300 Franchising, se deu em razão da proximidade com a cidade de São Paulo, maior capital do Brasil e grande eixo em termos de negócios e de franchising.

Para o empresário, esse novo passo será crucial para o crescimento do empreendimento: “buscamos conquistar uma participação ainda maior no mercado, além de gerar postos de trabalho, desenvolver pessoas, ou seja, ampliar nosso ecossistema como um todo”.

De acordo com a empresa, o novo escritório em Alphaville contará com área administrativa própria e um setor de vendas, onde atuarão 200 novos profissionais a serem contratados de imediato e mais 150 até o final do ano.

As vagas abrangem tanto vendedores como gerentes, que atuarão com foco principal na aceleração das franqueadoras da rede da 300 Franchising. As demais áreas do negócio, como Gente e Gestão, Marketing e Financeiro seguirão baseados na cidade catarinense, com interação com São Paulo.

A 300 Franchising fechou o ano de 2020 com um faturamento sell out de R$ 1,7 bilhão e estima, até o final deste ano, um crescimento de 600%.

Como se candidatar:

Para candidatar-se às vagas disponíveis na área comercial do escritório, os interessados devem enviar seu currículo para euqueroser@300f.com.br.

Na página da empresa no LinkedIn também é possível encontrar mais informações sobre as oportunidades abertas.