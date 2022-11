Alunos de Osasco participam de aula de educação ambiental no Parque Chico Mendes

Alunos de Osasco participam de aula de educação ambiental no Parque Chico...

O Parque Chico Mendes recebeu 15 alunos do 4º ano A, da escola municipal José F. Ferraz, do Jardim Santa Fé, na última quarta-feira (9). Os estudantes acompanharam, ao ar livre, uma aula sobre educação ambiental.

Acompanhada pelo professor Leandro, a turma aprendeu sobre a plantação e cultivo da salsinha, o plantio de mudas em garrafa pet, respeito com as mudas de plantas e a importância da alimentação saudável, entre outros assuntos relacionados.

As orientações foram dadas pela gestora ambiental e coordenadora do Orquidário, espaço que abriga mais de 300 espécies de orquídeas e 100 híbridos (misturas de orquídeas), Luciana Helena, e pelo agricultor da Horta Urbana do parque, Euriques Sá Teles.

Todas as quartas-feiras o Parque Chico Mendes recebe alunos das escolas da rede municipal para aulas de Educação Ambiental como forma de complementação no processo de formação das crianças, por meio de parceria entre as secretarias de Educação e de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.