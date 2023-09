Alunos do Senai de Santana de Parnaíba fazem visita técnica à Metalplan, em Cajamar

A Metalplan abriu suas instalações, em Cajamar, para alunos do curso de Eletroeletrônica da escola Senai “Suzana Dias”, de Santana de Parnaíba, no dia 5 de setembro. Na visita técnica, os estudantes puderam conferir na prática parte do que é ensinado em sala de aula, conhecendo a estrutura e funcionamento de uma indústria referência de mercado.

Os alunos assistiram a uma apresentação sobre as quatro Unidades de Negócios da Metalplan: Ar Comprimido, Geração de Nitrogênio e de Oxigênio on site, Refrigeração Industrial e Biogás.

Em seguida, visitaram a fábrica para conferir de perto o processo de produção de equipamentos como compressores, chillers e geradores de nitrogênio.

“Uma visita técnica agrega muito ao aluno. Muitas vezes, o ambiente estudantil, sendo apenas teórico, não traz para o estudante a realidade de uma indústria. Trazer o estudante a um grande fabricante, que fornece conhecimentos técnicos direcionados com relação aos equipamentos é muito importante”, destacou o professor de Eletrotécnica Vanilson Medeiros.

Novas perspectivas

Este tipo de atividade ajuda a ampliar os horizontes dos jovens alunos com relação às muitas possibilidades de carreira na indústria. “Estou me descobrindo nessa área e tenho gostado demais. Fico muito feliz com essa visita. É muito interessante sair do teórico e ver de perto como são fabricadas coisas úteis do meu dia a dia”, afirmou Izabella Domingues, de 19 anos.

O professor Medeiros analisa que “é muito comum, nos cursos técnicos, que alunos ainda não saibam para onde podem ir na carreira. E ter contato com campos tão grandes, como ar comprimido, refrigeração industrial e geração de gases abre novas perspectivas”.

As turmas do Senai também são compostas por profissionais com larga experiência em busca de atualização no mercado e ampliar a qualificação. Caso do técnico em manutenção Estevão Gouveia, 49. “Os dispositivos estão mais modernos, com novas tecnologias, e decidi fazer o curso no Senai para me atualizar. As visitas técnicas são ótimas para aumentar o nosso conhecimento.”

Portas abertas

O diretor da Metalplan, Edgard Dutra, destaca que “a qualificação profissional é uma das ferramentas mais eficazes para promover desenvolvimento social e tornar o Brasil mais competitivo. E as empresas devem ter participação ativa nesta transformação. Por isso, a Metalplan promove continuamente uma série de ações voltadas à capacitação dos colaboradores e parceiros e está de portas abertas a iniciativas como as visitas técnicas e outros projetos junto ao Senai”.

Sobre a Metalplan

Líder absoluta em compressores de parafuso até 25 hp no país, a Metalplan é o primeiro fabricante do mundo no segmento de ar comprimido, gases e refrigeração industrial certificado ISO 50001 – Gestão de Energia, demonstrando seu compromisso com a eficiência energética, base para a sustentabilidade e a competitividade das empresas.

Fundada em 1986, possui área produtiva de 6 mil metros quadrados, onde desenvolve equipamentos inovadores, com alto índice de nacionalização, exportando para mais de 20 países.

Sua rede de Distribuidores e Serviços Autorizados conta com mais de 300 empresas altamente especializadas e elevada cobertura geográfica, capazes de atender mais de 100 mil equipamentos em operação.

Nos últimos anos, a Metalplan vem expandindo suas fronteiras para tecnologias disruptivas em gases e energias renováveis, como a geração e compressão on site de nitrogênio, oxigênio, biogás e biometano. Acesse o site metalplan.com.br e saiba mais sobre a empresa.