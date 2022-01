Amanhã e quarta tem seleção com 300 vagas de auxiliar de logística e telemarketing em Jandira

A Casa do Trabalhador de Jandira realiza, nesta terça e quarta-feira, dias 18 e 19 de janeiro, duas seleções para preencher 300 vagas de emprego. As oportunidades são para os cargos de operador de telemarketing e auxiliar de logística.

O processo seletivo para a função de telemarketing será na terça-feira (18), a partir das 8h, com distribuição de 150 senhas. Exige-se que o candidato tenha mais de 18 anos e ensino médio completo. Experiência em vendas será considerado diferencial. Além do salário, a empresa oferece comissão, vale transporte, vale refeição, auxílio-creche e convênios médico e odontológico.

Já a seleção para as vagas de auxiliar de logística será na quarta-feira (19), no mesmo horário, com distribuição de 250 senhas. Podem candidatar-se pessoas do sexo masculino que residam em Jandira, Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi ou Santana de Parnaíba, com idade entre 18 e 50 anos, ensino fundamental completo e alguma experiência profissional. O salário é de R$ 1.376,42 e tem fretado para diversas regiões, além de refeição no local.

Para ambas as vagas, os candidatos devem comparecer à Casa do Trabalhador de Jandira (Rua Rubens Lopes da Silva, 333, Centro) com currículo e documentos pessoais, como CPF e RG.

Por haver distribuição de senhas, recomenda-se chegar cedo. Quem não conseguir garantir a senha terá o currículo recolhido para ser encaminhado à empresa contratante.