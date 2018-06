Após dar coronhadas e roubar taxista, dupla de assaltantes é presa no Jardim Conceição

Na noite do domingo, 24, por volta das 19h30, um taxista vítima de roubo na região da Vila Pestana esteve no 5º DP para registrar boletim de ocorrência. Ele contou ter sido abordado por quatro homens, que ocupavam duas motos. Um deles estava em posse de um revólver, entrou em seu táxi e desferiu coronhadas em sua cabeça, além de roubar R$ 150.

Os policias civis de plantão passaram as informações via rádio para a Guarda Civil Municipal por volta das 22h, que localizou dois dos elementos e os conduziu ao 5º DP. No momento em que foi encontrada, na região do Jardim Conceição, a dupla ocupava uma moto preta furtada e com placas adulteradas.

Por conta da detenção, o taxista retornou a delegacia e reconheceu os detidos. Os dois ficaram à disposição da justiça. A motocicleta encontrada com eles também foi apreendida.