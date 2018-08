Após “Fantástico”, TV Cultura destaca projeto de escola de Osasco; vídeo

Após serem tema de matéria no “Fantástico”, mais uma vez os alunos e a professora Telma Aparecida Santana Liberti, da EMEF “Professor Laerte José dos Santos”, em Osasco, foram destaque na grande imprensa. Eles receberam a equipe de reportagem da TV Cultura no dia 3 para falar sobre a ação pedagógica realizada durante as aulas de informática com o “O Jornal”.

Publicidade

No projeto, eles tiveram conhecimento da história da menina síria Myriam, de 13 anos, que escreveu em um diário sua rotina num país em guerra, transformado em livro, que foi traduzido para o português, a partir do pedido dos alunos de Osasco.

“Trabalhamos com a plataforma do site/jornal brasileiro JOCA, que é voltado ao público infantil e aborda vários acontecimentos mundo afora. Os alunos se comoveram tanto com a história da Myriam que queriam saber mais sobre sua rotina e de sua família, em Aleppo, na Síria. Então, eles decidiram mandar cartinhas ao jornal pedindo a tradução da obra para o português, pois a edição original está em francês”, contou a professora Telma durante a entrevista à repórter Luiza Moraes.

“A editora do Joca recebeu 200 cartas escritas pelas crianças, que têm idade próxima à da Myriam, e ficou mobilizada com a iniciativa. Ela abraçou a causa de imediato e conseguiu uma editora que fez a tradução. E foi assim que tudo começou e eles conseguiram o livro que tem no prefácio as cartas que os estudantes escreveram ao jornal Joca”, completou.

Publicidade

A gravação foi acompanhada pela gestora Geida Pereira da Silva, pela vice-diretora Ema Carolina dos Santos, pela a coordenadora Carla Tamara de Oliveira, entre outros colaboradores.

A matéria foi exibida no Jornal da Cultura, 2ª edição [noite], no mesmo dia em que foi gravada.

Confira (a partir de 41:46m):

Publicidade

“Fantástico”

Numa outra oportunidade, no mês de julho, os alunos e a professora foram destaque no “Fantástico”, da TV Globo.

Uma equipe de reportagem esteve na escola acompanhada pelo jornalista e correspondente de guerra francês Philippe Lobjois, que veio ao Brasil para lançar o livro e entregar a cada aluno um exemplar autografado pelo escritor. Assista aqui.