Hoje (23), a Arena Barueri recebe partida do Campeonato Paulista Feminino de Futebol.

Às 19h, as equipes de Santos e Realidade Jovem se enfrentam no campo do Jd. Belval com entrada gratuita.

A Arena Barueri fica na Av. Pref. João Vila-Lobos Quero, 1001.

