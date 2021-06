Argo foi o veículo mais vendido no Brasil em maio

Colecionando recordes de vendas em 2021, a Fiat emplacou o Argo em maio como o veículo mais vendido do Brasil. O hatchback somou 10.929 unidades, número inédito para o modelo desde o seu lançamento, em 2017. Além disso, o veículo atingiu 6,2% de participação de mercado total.

Esse resultado reforçou o ótimo momento da Fiat, líder do mercado brasileiro pelo quinto mês consecutivo, com 23% de participação, número atingido pela última vez em março de 2014 (23,5%). A marca comemora também as vendas da Nova Strada (9.918 unidades e 5,6% de share) e do Mobi, com 7.443 emplacamentos (4,2% de share), colocando mais dois veículos na segunda e terceira posições, respectivamente, do ranking de maio, deixando a Fiat com os três modelos mais vendidos do mês.

Nos cinco primeiros meses do ano, a Fiat ampliou sua liderança de mercado com 21,3% de participação total, superando 179 mil vendas. Ela é também a marca que mais cresce no Brasil, com alta de 6,9 pontos percentuais quando comparada com o mesmo período de 2020.

Além disso, a Fiat segue como a fabricante com mais modelos entre os dez mais vendidos do ano. São quatro: Nova Strada em 1° lugar; Argo na 5ª posição; Mobi na 7ª e Toro, 8ª colocação. No lugar mais alto do pódio, a picape líder de seu segmento há 21 anos se consolida como o veículo mais vendido do Brasil com 51.369 emplacamentos e 6,1% de participação de mercado, superando o Chevrolet Ônix em mais 12.389 carros.

Para Herlander Zola, diretor do Brand Fiat América do Sul e Operações Comerciais Brasil, os números da marca são resultado, entre alguns fatores, do posicionamento dos produtos em seus respectivos segmentos e também do trabalho estratégico junto aos fornecedores do Polo Automotivo de Betim (MG): “O cenário é desafiador para todo o setor automotivo, mas nos preparamos para operar com segurança nesse período, atendendo aos nossos clientes em toda a nossa rede de concessionários”.