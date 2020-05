Armarinhos Fernando de Osasco consegue liminar na Justiça para reabrir

A loja da rede de artigos e presentes Armarinhos Fernando, que fica na rua Antônio Bernardo Coutinho, no centro de Osasco, conseguiu liminar na Justiça para reabrir durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19).

A decisão judicial foi concedida ao comércio, com base na justificativa de que o Armarinhos Fernando seria considerado um estabelecimento de necessidade essencial, segundo o advogado do Armarinho, José de Lima. “Conseguimos a liminar com base no requisito de que a loja se enquadra nos serviços essenciais, por vender produtos de higiene, limpeza e para pets”, declarou o advogado ao Visão Oeste.

O horário de funcionamento do Armarinhos Fernando foi reduzido e o estabelecimento passou a abrir das 10h às 17h30. No entanto, desde que retomou as atividades, na quinta-feira (21), foram registradas filas antes mesmo de levantar as portas.

O gerente da loja, Givaldo Almeida, afirma que o Armarinhos Fernando cumpre as medidas preventivas recomendadas pelo Ministério da Saúde. “Não abrimos a loja antes justamente pensando na saúde de todos. Nós nos readequamos às medidas, reduzimos o horário de funcionamento, estamos trabalhando com apenas uma porta aberta e a entrada dos clientes só é permitida com fichas contadas e após a medição da temperatura”.

O Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região se opôs à retomada das atividades do comércio. “Somos totalmente contra a reabertura por vários motivos. Um deles é que não há um controle efetivo das filas. As pessoas estão se aglomerando em frente ao estabelecimento logo cedo. Essa reabertura também fere tudo o que a cidade está fazendo para combater a disseminação desse vírus”, declarou o presidente da entidade, José Pereira Neto da Silva.

Em relação à saúde e segurança dos funcionários, o gerente do Armarinhos afirmou que reduziu em 50 % o número de caixas. “Além de ampliarmos a limpeza na loja, estamos trabalhando com equipe reduzida. Estamos seguindo todos os cuidados para proteger não apenas os clientes, mas os nossos funcionários também”.

“Não estamos falando de economia, estamos falando de vidas”, diz presidente do Secor

O presidente do Secor considera “prejudicial” a abertura de comércios não essenciais e qualquer movimento que gere aglomeração diante da pandemia de Covid-19, que já matou 250 pessoas em Osasco. “Não estamos falando de economia, estamos falando de vidas e, no momento, Osasco é a cidade da região com mais vítimas. É a segunda com mais mortes no estado”, ressaltou.

José Pereira Neto afirmou que o Sindicato está elaborando uma campanha com apelo à população. “Pedimos para que as pessoas não comprem em supermercados e comércios que não estejam cumprindo as medidas de saúde recomendadas. Já os comércios que não são considerados extremamente essenciais devem cumprir a quarentena”, finalizou.