Atento anuncia quase 1,9 mil vagas de emprego no estado

A Atento, maior provedora de serviços de gestão de clientes e terceirização de processos e negócios (CRM/BPO) na América Latina, anunciou nesta semana a abertura de 1.867 vagas de emprego no estado de São Paulo.

São 1.680 oportunidades para o cargo de operador de atendimento, disponíveis na Capital, São Paulo (830 vagas), em São Bernardo do Campo (130 vagas), em São Caetano do Sul (230 vagas), em Guarulhos (75 vagas), em Ribeirão Preto (180 vagas) e em Santos (235 vagas). Para concorrer, não é necessário ter experiência anterior.

Para a área de trade marketing, são 187 vagas abertas em 45 cidades da região metropolitana, interior e litoral, para os cargos de Consultor, Supervisor de Serviços Presenciais e Promotor de Vendas. Os candidatos devem ter idade acima dos 20 anos, experiência com vendas externas (porta a porta), veículo próprio e disponibilidade para viagens.

Em todo o país a empresa oferece 2.753 vagas de emprego, sendo 2.350 para atuação na área de atendimento ao cliente e 403 para a área de trade marketing.

Requisitos e salário

Para todas as posições a Atento tem como exigência a conclusão do ensino médio. A companhia também espera que eles tenham bom vocabulário, boa dicção, fluência verbal, desenvoltura no relacionamento interpessoal, dinamismo, conhecimentos em informática e habilidade em digitação.

De acordo com a empresa, o salário é compatível com o mercado e como benefícios são oferecidos vale-alimentação, vale-refeição, auxílios creche e criança especial e todas as especificações da CLT. Profissionais de Trade Marketing contarão, ainda, com ajuda de custo para deslocamentos. Todas as oportunidades estão disponíveis para pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados da Previdência Social.

COMO SE CANDIDATAR ÀS VAGAS DE EMPREGO NA ATENTO:

É possível se candidatar até domingo, 09 de junho enviando e-mail para [email protected] (vagas operacionais) ou [email protected] (vagas de trade marketing), com currículo, nome, cidade, telefone e DDD, ou pelas redes sociais da Atento: Facebook (www.fb.com/AtentoRecrutamento) e Telegram (@AtentoRecrutamento).

